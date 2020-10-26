全台水庫拉緊報！繼桃竹苗、台中轉為實施自來水減壓供水黃燈外，今（26）日經濟部宣布包含雲彰投等南部地區也轉為水情稍緊的綠燈以示提醒。今年是自1964年以來，首次沒有颱風侵台，加上6～9月水庫集水區降雨量僅達歷史平均值2～6成。除了政府端的區域水源調度、管控節水外，我們個人也能從生活中的小細節開始節水、省水。

千萬別小看缺水危機，《歷史上的大暖化》一書提到，漫長的乾旱就像氣候房間裡無聲的大象，對整體經濟的殺傷力深遠而廣泛。

國外與家事達人怎麼省水？

國外落實的許多省水方式值得台灣參考。張楊乾舉例，澳洲有些家庭洗澡時會以沙漏計時，限定在4分鐘內洗完澡，可省下不少水；德國的綠屋頂則可減少地表逕流。

亞洲如新加坡政府近年除了推動海水淡化，也積極發展新生水廠，將廢水回收處理，變成可飲用水；日本人洗澡時，省水裝置會顯示單次洗澡用了多少水費，有些家戶還會在馬桶水箱上裝洗手台，洗手後的水可用來沖馬桶。

台灣一些企業也當起火車頭，率先實施節水。例如台北富邦南京大樓是一棟綠建築，裝置「中水（再生水、回收水）系統過濾設備」，洗手間採二段式省水馬桶。

周志宏說，台達電台北總公司的男廁使用省水便斗，因表面有阻絕液，阿摩尼亞不會跟空氣接觸，不必沖水也沒有異味，而大樓空調設備的冷卻水稀釋後，可用來沖馬桶；桃園研發中心還設置雨水回收池，用作植栽澆灌。

人的每日生活都離不開水，雖然改善大環境無法一次到位，但個人還是可以從居家生活落實省水，每個人都省一點，多人省下的水量就很可觀。

張楊乾建議，將用水「可視化」，會讓人對用水更「有感」。多數人不太清楚自己每個月用掉多少水、繳多少水費，如果有一些測量工具，例如用水桶、水箱貯水，就能喚醒節水的動機。

執行省水超過20年的省錢達人楊賢英也提出四個省水要點：集中洗、選小型省水設備、利用小道具、替代法等。「省水不是一門苦差事，每個人時時放在心上，習慣成自然，就不會覺得自己在省水了。」

從今天起，你也可以落實節水愛地球，並守住荷包。

達人傳授居家生活 10面向省水術

1.洗蔬果―集中洗

把所有的蔬果集中在一個盆子，以小水流的方式慢慢洗。

水龍頭也可以加裝省水墊片，讓出水量變小。

2.煮飯菜―清淡食材一起蒸煮

善用即將丟棄的東西，例如用空牛奶盒當紙砧板切菜，省去洗砧板的水。

煮麵時順便燙青菜；馬鈴薯或紅蘿蔔可和飯一起蒸煮。

燙青菜剩下的水富含營養素，加少許清水稀釋後，很適合用來澆花。

3.解凍食物―放金屬鍋具上

解凍食物時別用水沖，把要解凍的食物放在金屬鍋具上，溫度傳導較快，能加速解凍。

4.洗鍋碗瓢盆―先刮污垢再沖洗

豆漿豆渣、鍋巴等常附著在鍋碗瓢盆上。我都拿過期的信用卡刮掉污垢，這樣洗起來快速、輕鬆。

碗先擦過，疊起來洗，讓水流順便沖到下面的碗盤。如果用洗碗機，可以把家中其他東西如海綿、洗鍋刷等，一起放入洗滌。

5.沖廁―換省水馬桶

常見的馬桶省水方式是在水箱內放寶特瓶，但寶特瓶放久易生青苔。

現在的二段式省水馬桶沖小號約用掉3公升水，大號用掉6公升，比一般馬桶沖一次約用掉12公升還要省水。

6.刷牙―漱口時才開水龍頭

有些人刷牙時，會開著水龍頭讓水一直流；應是漱口時再開水龍頭，或先用漱口杯裝好水。

7.洗澡―等熱水時先刷浴室

等待熱水前的那段冷水，我都用來刷洗浴廁或手洗貼身衣物。

洗澡用肥皂替代沐浴乳。我算過，用沐浴乳洗澡花掉60公升水，用肥皂才用掉25公升。

最好以淋浴取代泡澡。

從頭開始往下洗，再一次沖水，而不是分開沖洗，大概可以省下5～10公升的水。

8.洗衣服―累積到八分滿

衣服累積到洗衣機八分滿再洗，最省水省電。

可換一台小型滾筒式的洗衣機，有些小型洗衣機一次可洗6～12件衣服，才用掉17公升的水，很划算。

9.打掃―先除塵再濕擦

打掃時，我會先除塵再濕擦。當灰塵變少，就不用花太多工夫及水反覆擦拭。

可多用魔布（細纖維材質抹布）這類去污力佳，但又不需使用化學清潔劑的清潔法。

也可用報紙、不要的舊衣代替抹布，用髒即丟，省下洗抹布的水。

10.家用設備―選擇省水標章

除了省水馬桶，目前也推出其他有「省水標章」的家用品，例如小便斗、水龍頭、蓮蓬頭、洗衣機等。

產品查詢：省水標章資訊網

一家四口2個月「用水費」僅45元

阿乾的浴廁聰明省水法

綽號「阿乾」的台達電子文教基金會副執行長張楊乾，是全公司公認最會省水的人之一，沖馬桶、洗衣服都不忘節水，實際執行下來，估計一家四口2個月只花45元用水費。

「沖馬桶是用水庫流下來的水，其實很浪費，」阿乾說。一個人一天約喝2公升的水，非省水馬桶沖一次水就耗掉12～15公升，幾乎用掉一個星期喝的水量；省水馬桶雖然沖一次約用掉3～6公升，但還是比每天喝的水多。

他認為，如果二次利用洗澡、洗衣機或洗蔬果留下的水，「光是這樣做，跟台北市人均用水比起來，可省下七～八成左右。」

「我們一家四口人2個月水費300多元，如果扣除管線費用，把用水度數換算成價格，2個月才用45元，」阿乾說，省水並不是要人放棄生活的享受，而是從小細節改變，更聰明利用水資源。

✽根據經濟部水利署「2013年自來水生活用水量統計」，台北市平均每人每日生活用水量約333公升。

Tip／淋浴時，阿乾會站在大塑膠桶裡，估計一次洗澡約用掉20公升的水（低於成人洗澡平均用水的54公升），再將洗澡水蒐集起來沖馬桶。

Tip／阿乾也將洗衣機架高，在下方放置大水桶，請水電工在水桶內加裝0.3P馬力的沉水馬達，將水管連通到馬桶水箱，蒐集洗衣機排出的70公升廢水，用來沖馬桶。

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(中時新聞網)