桃園市復康巴士5年前在假日推出「友善小旅行」，北到基隆、南到新竹，每周末免費帶身障者出遊，親友也能同行，口耳相傳下已有逾3000人受惠。（蔡依珍攝）

桃園市復康巴士5年前在假日推出「友善小旅行」，北到基隆、南到新竹，每周末免費帶身障者出遊，親友也能同行，口耳相傳下已有逾3000人受惠。（蔡依珍攝）

桃園市復康巴士5年前在假日推出「友善小旅行」，北到基隆、南到新竹，每周末免費帶身障者出遊，親友也能同行，口耳相傳下已有逾3000人受惠。（蔡依珍攝）

復康巴士成探索台灣的腳！身障者行動不便，出遊成奢望，桃園市復康巴士5年前在假日推出「友善小旅行」，北到基隆、南到新竹，每周末免費帶身障者出遊，親友也能同行，口耳相傳下已有逾3000人次參加，像是日前大稻埕煙火就有90組身障者報名，大讚搭巴士不再只是就醫。

世豪小客車租賃公司總經理舒茂松說，身障朋友使用復康巴士9成以上都是就醫復健，但其實市府公告的使用辦法中也包含就學旅遊，考量身障者出遊不易，周末醫院也沒看診，為活絡運用復康巴士，5年前試辦假日友善小旅行，讓行動不便的銀髮長輩、身障者都能在親友陪伴下一起出遊。

舒茂松說，活動獲得熱烈迴響，駕駛也回饋說看到身障者難得的燦爛笑容，參與的身障者也越來越踴躍，從6歲到89歲都有，有人幾乎場場響應，為了方便調度司機人力，近2年開始成立群組，鼓勵身障者提出想玩的景點，公司1個月前公告出遊地點、開放報名，如今幾乎周周有活動，像是近期的福隆沙雕展、碧潭池畔花燈、大稻埕煙火等，都能見到桃園身障者活躍的身影。

舒茂松透露，車資、油料與司機加班費全自行吸收，身障者不用擔心交通問題，只需負擔自身的門票和餐飲費，坦言全市8.7萬名身障人士，申請復康巴士約7000人，但出遊的約600人，多半是回流客，有的人可能習慣親友開車、有的人礙於無親友陪伴無法出遊、有的人怕麻煩不敢踏出第一步，讓他覺得很可惜，希望能鼓勵身障者善用好康優惠，踴躍出遊拓展人際、視野，不用再困在家。

(中時 )