美國大選倒數不到10天，選戰進入白熱化階段，目前美國各主流民調顯示，民主黨的拜登在全國民調領先尋求連任的川普。對此，律師、國民黨考紀會主委葉慶元則是在臉書寫下，「事實上，不管誰當美國總統，台美中的基本局勢是不會改變的」。

葉慶元26日在臉書寫下，「當美國的確診人數不斷攀升時，川普卻持續欺騙美國民眾、自吹自擂，宣稱美國防疫成功，其厚臉皮的程度，實在是匪夷所思。」他也直接說出自己為什麼不支持川普的原因，也就是「第一，川普毫無誠信可言；第二，川普對於台灣的支持，除了動一張嘴外，就是以遠超過行情的價格，將武器出售給我們，等於是逼我們付保護費。」

葉慶元直言，「講白了，川普先挑釁對岸，造成兩岸關係緊張，然後再裝好人，表示願意出售武器給我們，大發戰爭財！事實上，不管誰當美國總統，台美中的基本局勢是不會改變的。」

葉慶元認為，「美國對台灣再好，不可能跟台灣建交或復交；美國對台灣再壞，不可能坐視中共武力犯台維持兩岸現狀，就是美國的最高指導原則。不管誰當美國總統，都不會改變。」

(中時新聞網)