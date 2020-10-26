金門縣立運動場障礙賽道水坑緊貼於400公尺標準跑道外側，很容易讓人不慎踩空受傷。（李金生攝）

金門縣立運動場障礙賽道水坑一再傳出有人跌落受傷，而且發生時間大都在晚上，縣長楊鎮浯今（26）日偕縣議員石永城等人實地勘查，要求各相關主管單位立即改善，不可再發生踩空「坑人」狀況。

金門縣第22屆運動會即將於11月5日登場，但日前卻傳出做為主場地的縣立體育場，有志工不慎跌入障礙賽道水坑，造成右腳骨折，另有多位民眾也上網貼文，表示自己或家人也曾有類似遭遇，當場臉部大爆血，好幾個月行動不便，要求相關單位重視和改善，給鄉親一個安全的運動場所。

楊鎮浯縣長今天帶領縣府團隊視察運動會整備現況，也與接獲陳情的石永城議員實地勘查，確認障礙賽道水坑緊貼於400公尺標準跑道外側，平時若未警示或覆蓋舖平，很容易讓人失足摔倒。

楊鎮浯當場指示教育處長羅德水、體育場長蔡木川先安置警示牌，防範再發生踩空跌落事件，同時也參考其它縣市類似場地的平日維管措施，打造一個更安全、友善的運動環境。

(中時 )