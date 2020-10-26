國民黨立委抗議稱NCC要關中天新聞台，民進黨發言人顏若芳今天表示，民進黨的態度，一直非常清楚，民進黨一貫捍衛新聞自由，中天換照是媒體依法接受NCC專業審查的程序，NCC是獨立機關，相信會依照法規及專業，對審查電視台換照做出判斷。

顏若芳說，今天NCC舉辦中天新聞台換照審查聽證會，就是為釐清外界對中天新聞台的新聞自律、事實查證等質疑，誠如今日聽證會的鑑定人提出的問題：「中天自律委員會根本沒辦法、也沒阻止特定人物報導過多的狀況。」

又如：「違反《衛廣法》、《兒少法》共23次，裁罰21次，裁罰金額破千萬元，其中違反事實查證比例也是大宗，顯示中天事實查證有很大問題。」以及像是：「中天遭裁罰金額再居全部頻道之冠，且被民眾申訴比例也創紀錄，今年就被申訴164次，是去年逾兩倍，顯示狀況持續惡化。」等等問題。她說，我們相信這些都是民眾關心的問題，也希望中天新聞台能利用聽證會向社會大眾說明清楚。

顏若芳表示，令人側目的是今日我們卻看到在場外，包含統促黨主席「白狼」張安樂、國民黨籍立委林為洲、鄭麗文、許淑華、曾銘宗，以及韓粉直播主等人在內，召集群眾，以煽動的言語聲援，這樣的行為不但令人費解，更讓人質疑其目的，是想混淆視聽，並以群眾壓力刻意影響NCC的審查獨立性。「我們呼籲各政黨應該尊重NCC獨立機關的角色，尊重NCC依法審查的過程」。

(中時 )