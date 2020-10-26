數位科技帶動產業轉型加快腳步，對於頂尖人才的培訓策略更屬當務之急，為此，勞動部勞動力發展署於本(109)年10月26日及27日辦理「亞太關鍵驅動力國際論壇」，邀請亞太地區國家及國內產官學研代表，就數位科技對勞動市場的衝擊與機會，以及職訓內容如何因應時勢等問題進行探討。

勞動部部長許銘春於26日出席論壇致詞時表示，技能提升與產業優化，本是一體兩面、相輔相成。今天的論壇以面對新型數位經濟為重點，探討新的勞動職能與技術的未來面貌，及如何協助潛在人才，特別是婦女朋友，運用靈活多變的數位技能，有效參與經濟活動、順利進入高度變動的勞動力市場，體現APEC包容性成長、增強人際凝聚，與共享繁榮的核心精神。許部長表示，身為女性勞動部長，她更能深刻體會女性朋友在就業所面臨的各項困境，因此，她也期盼各位與會的貴賓多方提供寶貴意見，以探索未來勞動力的多元面貌，並協助女性因應未來挑戰。

發展署表示，為呼應新媒體靈活生動、無遠弗屆的特質，論壇特規劃以線上線下虛實整合方式，並邀請行政院唐鳳政務委員、APEC人力資源發展工作小組主席Dong Sun park、世界技職教育聯盟主席Craig Robertson、馬來西亞總理府經濟規劃處副處長Maziah Che Yusoff 遠距參與，並與勞動力發展署副署長蔡孟良、國立臺灣藝術大學副校長薛文珍、台灣微軟公共暨法律事務部總經理施立成進行現場互動，就職能建構、訓練前景、女性賦權等面向提出綜整建議。

發展署指出，該署於去(108)年提出「新媒體培力促進女性賦能(Women’s Economic Empowering, New Media Digital Upskilling, WEDU)」計畫，成功獲澳、智、印、日、馬、菲、新、泰、越等9國聯署支持，並順利爭取「APEC婦女與經濟子基金」補助。該計畫設定多階段目標，發展具備性別意識的關鍵職能訓練套件、國際認證課程，進而鼓勵女性及潛在人才群體成為實現數位轉型不可或缺的力量。而本次論壇，是該計畫第一階段活動，目的是將我國就研究成果，與國內外專家學者討論，以利未來歸納出適合數位經濟的新形態職訓模式。

27日的跨論壇合作會議，發展署則集結人力資源、性別平等、中小企業等APEC工作小組代表，參採多方專業，期於WEDU計畫後續進程提出順暢無縫、具吸引力的訓練課程，進而推廣至APEC會員經濟體。

(工商 )