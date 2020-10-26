台灣愛與希望國際關懷協會在疫情肆虐下，仍舊排除萬難，將於11/1舉辦年度感恩餐會，除了廣播金鐘主持人陳凱倫將再度扛下主持重任，趙傳、林隆璇父子、張瓊姿和妹妹張瓊瑤母女，都答應共襄盛舉表演，希望讓晚會充滿歡樂與愛。

趙傳對能受邀參與這個有意義的公益演出，尤其是要幫助重殘受虐兒，二話不說就答應幫忙。他平時就是獨力照顧兒女，看到協會執行長鄧馨庭自己收養的兩個重殘受虐兒影片後，感慨的表示：「真是不容易啊！」強調他只是略盡綿薄之力。

趙傳的成長過程中曾有被體罰的經驗，所以他有了小孩之後不用體罰來教育孩子，兩個女兒懂事貼心從沒被他打過，「兒子比較皮，就適度的處罰一下，最多是罰站、打手心而已，但體罰跟虐待完全是兩回事！」他認為，為人父母「養育」就是要「能養也要能教」，而大眾面對受虐兒這樣的弱勢兒童，要有更多的愛與互助的同理心去對待。

林隆璇接到邀約時謙虛表示：「謝謝給我們機會做好事呀，人要多做好事才有福報！」他特別找兒子林亭翰一同做公益，父子將有一段精彩的電音秀。而他11/1下午原本有一場座談會，他也決定提前離開座談會力挺公益。

台灣愛與希望國際關懷協會為了今年的感恩餐會，早在8/30舉辦戶外園遊會，宣布募款活動開跑，陳凱倫任職的展雲事業率先捐出10萬元拋磚引玉。陳凱倫還透露，去年他以劉家昌創作的經典名曲串成什錦歌，在台下沿桌表演將近10分鐘，就募得20幾萬。

陳凱倫也特別安排了張瓊姿、張瓊瑤和女兒Vivian張語安，在今年感恩餐會上獻唱，藉由Vivian罹患罕見疾病脊髓空洞症仍力爭上游的故事，給人希望。屆時張瓊瑤將與女兒合唱〈有一天我會〉，希望女兒有一天不必再靠輪椅，能夠重新再站起來。

此外，杰威爾音樂也捐款認桌，希望盡點心意；還有多位為善不欲人知的歌手低調捐款認桌，還在臉書、IG上呼籲大家一起幫助重殘受虐兒童。「今年很榮幸第二度幫助協會，也替協會高興，兒童之家終於在高雄社會局正式立案了。」陳凱倫說，這也表示協會未來的責任更重大，所以這次募款、義賣得要拚了，目標是100桌。

林隆璇（右）與兒子林亭翰都很熱心公益。（青田音樂提供）

趙傳關懷受虐兒，願為愛而唱。 （旋風音樂有限公司提供）

陳凱倫（左）為張瓊瑤、女兒張語安加油。（陳凱倫提供）

(中時 )