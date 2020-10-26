曾上電視演奏二胡的加拿大籍外師莫傑明，任教西屯國小IE國際教育班全英語音樂課，以國樂當教材學習英文，小朋友進步神速。（盧金足攝）

外師上起英語課場場都像即興LIVE秀，孩子們興奮地體驗樂器，並和外師一起組小樂團。（盧金足攝）

曾上過電視台演奏二胡樂器，也出過三張二胡專輯的加拿大籍外師Jeremy Moyer莫傑明老師，目前任教西屯國小IE國際教育班全英語音樂課，同時擔任三年級外師協同教學，對於音樂的愛好，發揮在英語教學上，運用節奏技巧教導孩子唱英語歌謠，提升孩子的音韻覺識能力。

西屯國小這名明星級的外語老師莫傑明，熱愛教學，落腳在台中，親切平易近人，下課常和孩子用英語對話，累積不少小粉絲。

將音樂融入國小英語教學的外籍老師莫傑明，課堂上除經典的鵝媽媽傳統經典童謠，也教導孩子學唱世界童謠，莫傑明在課堂上運用的樂器相當多元，會彈奏吉他、打擊樂、口琴、鐵琴和直笛等，最厲害的是拉二胡。

外師上起英語課場場都像即興LIVE秀，孩子們興奮地體驗樂器，並和外師一起組小樂團，有的孩子拿著三角鐵、鈴鼓或是響板等，打著節奏拍子歡唱英語歌謠。

多才多藝莫傑明為了讓反覆的英語練習更有趣，他在黑板上寫譜，創作出一首簡單好記的歌曲，將單字和句子套用在歌曲上，讓孩子替換不同的單字，排列組合出不同的造句，唱出自己獨特的練習曲。

西屯國小校長蘇仁彥表示，結合音樂和英語教學，外師運用各種樂器來教唱英美童謠歌曲和律動，教導相關樂理知識，孩子學習跨領域的英文單字和生活化英語句子，寓教於樂。

(中時 )