曾任立委助理的陳惟仁、林雍達、李易諴，被控在台發展組織，蒐集、洩漏情資給對岸，全案起訴後，李因大腸癌病故。台北地院今開庭，陳部分認罪，林則全部認罪，希望法官從輕量刑。

檢方起訴指出，陳惟仁2012年邀請林雍達到澳門，與大陸化名「黃冠龍」的公務員接觸，被吸收為組織成員；林將指令轉達陳，將蒐集到的情資寄給黃。陳2014年再找李易諴入夥，2015年帶李到廣州與黃會談後，透過李向「周刊王」李姓記者蒐集法輪功活動情資。

陳惟仁另還企圖吸收國家政策研究基金會陳姓助理研究員、衛福部黃姓資訊人員、柯建銘的彭姓隨扈，但都遭到拒絕，陳、林、李3人替陸方發展組織，並刺探、蒐集公務上應祕密的消息物品，涉違反《國家安全法》。

北院今開庭，陳惟仁承認檢方起訴的大部分客觀事實，如果觸法就認罪，但否認吸收陳、彭；林也承認客觀事實、觸法就認罪，但爭執主觀犯意。2人的共同辯護律師則表示，檢方起訴陳的部分內容與事實不符，聲請傳喚李姓記者、陳姓助理研究員、黃姓資訊人員及彭姓員警。

(中時 )