一如尋寶遊戲，戴上耳機，聽著指令遊覽一座城市，而城市裡的小巷弄與老房，就是現成的劇場舞台。複象公場與Urban Baker合力打造作品《大橋1988》，觀眾戴上耳機聽指示，實地踏查台北市迪化街二段、大橋頭街區，重新發掘台北市的面貌。

編劇李承寯表示，他與創作團隊訪問當地居民，發現迪化街、大橋頭一帶，有許多非常生猛的故事，從中發展出一段角頭、警察與地方民眾相互糾葛的故事，「那都是庶民生活的真實樣貌，有人告訴我，以前的人怎麼抓姦，或是有人好賭，賭到手指頭都被砍光了，還是要用腳趾頭刁牌賭博，不過這些故事說來並不光彩，因此並不是一般觀光行程會聽到的故事。」

創作協力王珩表示，她因此重新認識角頭，「一般對角頭的印象，大都會聯想到電影《艋舺》，但當地人告訴我們，那是外省人對台灣角頭的想像，台灣地方角頭是當地保護大家的人，沒那麼有組織，在社會新聞上的殺人犯，對他們而言，可能是鄰居大哥哥，平常很照顧他們，但犯下了罪行。」

《大橋1988》故事描述嘉義青年阿宏到台北打拼，遇到青梅竹馬雅芬，在當茶室當小姐，也被當地角頭包養，阿宏不捨雅芬，想為她贖身，因此努力賺錢，還去賭博，沒想到欠下賭債，雅芬接濟阿宏時，被警察發現兩人疑似有一腿，警察要脅要向角頭告密，雅芬因此周旋在角頭、警察與阿宏之間，擔心受怕。

李承寯表示，1988年是解嚴後一年，台灣經濟正要起飛，房地產正要興起，需要大量臨時工，「大橋頭可說是當時最大的臨時人力市場，那時大家都想賺快速的錢，這種為財、為情而掙扎，想求翻身的故事有很多。」

王珩表示，每場演出參與觀眾為30人，會依照抽籤分成兩組，分別走不同路線，最後導引到雅芬家、警察家、角頭家看戲，「一條路線是雅芬觀點，另一條是警察觀點，雖然故事都一樣，但會有不同的詮釋方式。」

李承寯表示，由於街區有許多蜿蜒小巷，只有當地人才真正會去走，「在路線規劃有特別設計，讓觀眾可以有機會深入探索迪化街、大橋頭的面貌。」演出共有10場，將於11月5日至11月15日，於迪化街二段、大橋頭街區登場。

(中時 )