周大觀文教基金會鼓勵罹癌學生，設置「抗癌圓夢基金」，從1997年至2020年，23年來幫助1萬2963名罹癌學生圓夢，周大觀文教基金會創辦人周進華26日表示，受疫情衝擊，小額捐款驟減6成，周大觀抗癌圓夢、熱愛生命兩基金面臨斷炊。

「活著，就是勝利-2020年周大觀抗癌圓夢助學金得主會師帶動熱愛生命」，昨日獲頒助學金6名小勇士分別為「腦癌多障超人」周司浩、「神母獨眼勇士」何品憲、「大指神母小公主」趙麟怡、「抗癌孝順天使」柯嵐馨、「抗癌紙飛機達人」蔡承佑及「腦癌廚師達人」駱仲楷。

副市長陳子敬頒發助學金時，為這些抗癌的學子深受感動，周大觀文教基金會從1997年至今，幫助超過上萬名罹癌學生，對許多學生家庭是一大幫助，周大觀熱愛生命、不屈不饒抗癌精神激勵許多人的鬥志，勇敢面對病情，朝人生目標邁進。

小勇士何品憲的媽媽說，就讀小六的何品憲，當初被醫師診斷生命恐剩3個月時間，經開刀摘除眼睛，才防止癌細胞繼續擴散，現在裝設義眼，活潑外向樂觀面對人生；罹患腦癌的駱仲楷積極治療，志向是成為一名麵包師傅。

周司浩的阿嬤提到，司浩從小就是活潑好動的小孩，就讀大班時，前天還上台變魔術，第二天卻發燒嘔吐，送醫診斷罹患腦瘤須立即開刀，經過一年半的復健，雖然學習有些障礙，但感謝學校及特殊班師長不離不棄，前幾天兩張考卷得滿分，喜悅無法言喻。

趙麟怡的媽媽表示，麟怡是位罹患罕見疾病的孩子，一出生即被判斷為「大拇指症候群」，4個月大時診斷出惡性神經母細胞瘤末期，不僅因化療掉髮，高一又罹患腦膜瘤，幸運的是一路上到許多貴人，麟怡也積極培養興趣，高三時考取街頭藝人的資格，努力學習快樂過每一天。

此外，就讀沙鹿國中的柯嵐馨，去年參加勞動知識王得到全市第一名，並以自身經歷鼓勵罹癌的小朋友不要放棄；另擁有「紙飛機達人」稱號的蔡承佑雖身體不比其他人健康，在校時常幫助其他同學，樂於助人的精神讓老師相當感佩。

周大觀文教基金會創辦人周進華說明，每年罹癌學生約新增600人，今年受疫情影響，小額捐款驟減6成，呼籲大家踴躍捐血並捐贈電子發票（愛心碼525），幫助更多為生命搏鬥的勇士，也鼓勵全國需要幫助的癌症孩童家庭勇於開口，一起正向面對癌症治療。

(中時 )