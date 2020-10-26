微軟宣布將在台灣落地首座資料中心，產業合作夥伴之一的緯穎（6669）樂觀其成，總經理洪麗寗直言，緯穎為全台首家導入微軟SAP on Azure、將ERP系統放置於Azure雲端平台上運作的製造業者，樂盼微軟資料中心建成後，能對緯穎在研展及製造方面資料上雲的延遲性大幅降低，也能有更多資料更安心上雲。

展望資料中心市況，洪麗寗表示，第三季在全球市況略走緩後，預期第四季會好一些，目前並沒未看到市場需求有減緩走勢。不過近期歐、美疫情有轉趨嚴峻之勢，緯穎雖原本就已擴大產能因應，但能密切關注疫情後續對市場需求、或海外工廠會否再因封境受累等影響變化。

對比PC市場因市場供不應求、供應鏈出現部分零組件缺貨情況，洪麗寗指出，目前在資料中心產線並未受到影響，至於針對許多市調機構大多看好的2021年市場需求，洪麗寗也表示，預期仍有平穩增溫走勢，緯穎將持審慎樂觀態度繼續努力。

(工商 )