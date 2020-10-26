議員溫芝樺追蹤路口改善進度。（吳敏菁攝）

議員溫芝樺邀集路口改善會勘。（資料照片／吳敏菁彰化傳真）

彰化交流道南下匝道匯入台19線及果菜市場環河路口，特別複雜，造成車流打結，用路人詬病「彰化最混亂的路口」

，議員溫芝樺26日在議會，質詢納入大埔截水溝拓寬工程細部怎麼設計？公路總局也承諾改善，但提案回覆卻「有去無回」。

議會總質詢，溫芝樺指出台19縣和環河路口造成險象環生，主要在標示不明，路口太混亂，許多右轉車輛在車道等候暫停，讓下交流道車輛得緊急變換車道；環河街往北上匝道路口號誌也不連貫，許多車輛搶快逆向，沉痾10年，一直得不到改善。

溫芝樺質疑，5月就邀集各單位前往現場會勘，9月公路總局彰化工務段也召集研議，至今尚未收到提案回覆的公文，縣府也承諾未來要納入大埔截水溝拓寬的細部設計，不知道辦理的情形？

工務處長林漢斌表示，附近道路和路口涉及很多權責單位，有高工局、公路總局等，，公路總局已經承諾將對環河街出入口進行改善。未來中長期，配合配合大埔截水溝拓寬工程進行細部設計，環河街和大埔排水溝、彰鹿路、彰水路等附近交會所有道路都會重新規劃。

林漢斌指出，首先要改善就是，環河街到大埔拓寬道路將呈現對接道路，不要有過多的轉彎，再者要縮小路口，路口太大，造成車輛行駛過多自由度，也造成混亂，此外，針對路口交通量進行調查，配合號誌調整。

溫芝樺指出，9月18日受公路總局工務段、果菜市場等邀請參與協商道路改善，發現很多提案到公路總局，結果「有去無回」，希望縣府各局處也能夠多留意，一起重視路口的安全。

(中時 )