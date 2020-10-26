基隆大武崙沙灘不斷出現海漂垃圾，環保局清潔隊平均每周出動一次，近日受東北季風影響，一周能清出約10噸海廢。（讀者提供／陳彩玲基隆傳真）

邱姓清潔隊員指出，清理沙灘垃圾時，會初步使用機械作業，清潔人員再細步以人工方式撿拾小型垃圾，並一一裝袋。（讀者提供／陳彩玲基隆傳真）

邱姓清潔隊員指出，清理沙灘垃圾時，會初步使用機械作業，清潔人員再細步以人工方式撿拾小型垃圾，並一一裝袋。（讀者提供／陳彩玲基隆傳真）

基隆大武崙沙灘不斷出現海漂垃圾，環保局清潔隊平均每周出動一次，近日受東北季風、颱風影響，一周能清出約10噸海廢；環保局呼籲，民眾勿亂丟垃圾到海洋，並減少使用一次性塑膠製品，一同守護環境。

清潔隊26日早上出動7名清潔人員，使用怪手、小山貓清理埋在沙灘上的垃圾，再使用1噸的太空包將垃圾裝袋堆積在角落，再找來大型吊車，將裝袋垃圾抓吊放置到大卡車上，附近民眾表示，海廢時常隨著海流進入沙灘，往往一個禮拜就會看到許多人為垃圾殘留在上頭。

邱姓清潔隊員指出，清理沙灘垃圾時，會初步使用機械作業，清潔人員再細步以人工方式撿拾小型垃圾，並一一裝袋，今天花費2個半小時，清出約9噸半的垃圾，其中還不包含漂流木，他說，沙灘上出現垃圾是很常見的事，以往平均每周要清潔一次，若是夏天、沒有受氣候干擾時，平均清出約3至4噸，但近日受東北季風、颱風影響，7天就能整理出約10頓垃圾。

清潔隊表示，時常對外宣導不要亂丟垃圾，但有時候會遇到消極民眾認為，環境髒亂就該由清潔人員解決、處理，因此常接獲民眾舉報社區髒亂，並要求清潔隊出動，但只要住戶同心協力自行發動清掃，就能解決髒亂問題，也能避免浪費社會資源，盼民眾體恤清潔人員辛勞，也一同愛護環境。

(中時 )