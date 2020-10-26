總太處分台中南區土地 估獲利4,200萬 19:302020/10/26 工商 曾麗芳 、台中 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 總太地產（3056）今（26）日公告指出，將位於台中市南區樹子腳段1211、1211-3地號等二筆土地及其地上物，賣給了元城建設，土地面積2,436平方公尺、折合736.89坪，每坪價格（含地上物）約108.6萬元，交易總金額8億元，預估處分利益可達4,200萬元。 (工商 ) #總太 #地上物 #處分 #台中南區 #獲利 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 高市環保局重申 中聯應清理旗山轉爐石 19:492020/10/26 生活 業績看旺桂盟開盤大漲逾5％ 續創歷史新高 09:352020/10/26 財經 娛樂公司誆辦韓團「BIGBANG、TWICE」演唱會 騙粉絲投資 1.1億 10:502020/10/26 社會 交通部10／25完成台中捷運綠線履勘 15:212020/10/26 區域情報-台中 《興櫃股》訂單看到明年 亞泰金屬營運年年看升 16:312020/10/26 財經 台陽案苗栗縣議會議長鍾東錦 揚言將嚴格監督新地主開發案 16:592020/10/26 社會 新北9成6露營場不合法 石門「網美蒙古帳」非法座落水保區將強拆 12:202020/10/26 生活 國稅局：對稅單不服 30天內可申請復查 11:432020/10/26 財經 大陸無人機創新大賽 無人直升機在觀眾面前墜毀 20:252020/10/26 軍事 美股財報優於預期 台、韓股市上周齊漲 21:072020/10/26 財經 財經熱門新聞 疫情急速升溫恐慌蔓延！美股開盤跌逾400點 VIX指數飆5.8％ - 財經 美3大期指全跌！道瓊期指重挫逾300點 美股今晚不妙 - 財經 台積電7奈米助陣AMD！英特爾前景洩凶兆 看關鍵數據能買進？ - 財經 蘋果A15晶片 傳採台積N5P製程 - 財經要聞 - 工商時報 看好大陸挑戰美國 避險大師曝「它」未來將取代美元 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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