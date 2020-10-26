總太地產（3056）今（26）日公告指出，將位於台中市南區樹子腳段1211、1211-3地號等二筆土地及其地上物，賣給了元城建設，土地面積2,436平方公尺、折合736.89坪，每坪價格（含地上物）約108.6萬元，交易總金額8億元，預估處分利益可達4,200萬元。

(工商 )