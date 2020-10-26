IC設計廠義隆（2458）公告第三季財報，單季獲利達10.80億元、年成長57.5％，再創歷史新高，每股淨利3.71元。法人看好，隨著第四季筆電、Chromebook訂單續旺，義隆全年營運將可望改寫歷史新高，且訂單能見度將有旺一路放眼到2021年上半年。

義隆公告第三季財報，單季合併營收為47.07億元、季成長33％，毛利率為45.5％、季減2.1個百分點，稅後淨利10.80億元、年成長57.5％，每股淨利3.71元。其中合併營收、稅後淨利同步創下歷史新高。

法人指出，筆電、Chromebook等需求第四季將可望維持暢旺水準，因此將有望使義隆觸控IC、觸控板模組及指紋辨識IC等產品線出貨繳出淡季不淡成績單，全年業績將寫下歷史新高。

針對未來展望，供應鏈指出，在遠端辦公／教育等需求續旺情況下，筆電、Chromebook訂單可望一路旺到2021年，義隆在晶圓代工產能吃緊、需求暢旺效應，訂單能見度有機會一路放眼到2021年上半年。

(工商 )