頭汴坑溪流經大里區立仁橋上、下游的河床，24日再出現大批死魚，26日還堵住詹厝園圳取水口，導致農業用水不足。（黃國峰攝）

頭汴坑溪流經大里區立仁橋上、下游的河床，24日再出現大批死魚，26日第三河川局派員清理，岸邊留下一包包裝著死魚的垃圾袋。（黃國峰攝）

頭汴坑溪流經大里區立仁橋上、下游的河床，24日再出現大批死魚，大里區立德里長江和樹26日撈了一尾死魚表示，連大頭鰱都死了，可見水很毒。（黃國峰攝）

頭汴坑溪流經大里區立仁橋上、下游的河床，再出現大批死魚，26日立仁橋再往上游，死魚浮屍的水面上，也有黑色的不明物質。（黃國峰攝）

頭汴坑溪流經大里區立仁橋上、下游的河床，再出現大批死魚，26日立仁橋再往上游岸邊，發現一隻疑是吃了死魚後死去的水鳥。（黃國峰攝）

頭汴坑溪流經大里區立仁橋上、下游的河床，近一個月來出現死魚群，大里區立德里長江和樹表示，奇怪的是都只在假日出現死魚，明顯是大里工業區、仁化工業區廠商，在特定時間排放廢水。（黃國峰攝）

頭汴坑溪流經大里區立仁橋上、下游的河床上，月初開始就發現大量死魚，且幾乎每周休假日後就會出現，居民懷疑是工廠利用休假日前偷排廢水，24日上午起至26日又陸續出現死魚，還堵住大里區一處農業用水進水口，導致農業用水不足，水利會望權責單位早日找到禍首，中市環保局指出，是水中溶氧量不足導致，已成立專案每日派員巡查 。

最近一個月，「死」的真的太誇張了，立仁橋與新仁橋附近居民七嘴八舌的表示，尤其每到假日就出現大批死魚，魚屍腐爛的臭味隨風飄至岸邊，真的很臭，受不了了，一位執行第三河川局疏濬工程單位之工作人員表示，24日上午9點又發現大批死魚出現在上游，上游目前並不是疏濬工程範圍，所以環保局所稱因施工擾動水體增加濁度，導致魚群死亡，並不是主因。

農委會農田水利署台中管理處大里工作站長洪黎勛表示，多次死魚，堵塞詹厝園圳取水口，造成大里區農業用水不足，農民多次到站抗議，希望河川管理單位能迅速將死魚清除，並權管單位能儘速解決死魚根本原因。

大里區立德里長江和樹表示，頭汴坑溪汙染十幾年來就有了，只是最近更為嚴重，且奇怪的是都只在假日出現死魚，明顯是大里工業區、仁化工業區廠商，在特定時間排放廢水，若是因水位低造成魚群死亡，那為何旱溪的魚沒事？

第三河川局表示，該工程為本局辦理之「頭汴坑溪立仁橋上、下游河段疏濬工程」，疏濬工程範圍為立仁橋上下游700公尺，工程終點處為農田水利署(前水利會)之詹厝園圳取水口及攔河堰，該處受攔河堰攔阻形成一帶狀滯留水池。

今年9月底開始立仁橋上下游開始發生死魚事件，即派員每日不定期巡查目視水質異狀，遇有異狀隨即通報台中市政府環保局，惟該局採水初驗均表示無異常，水樣依規定後續送驗。另死魚事件發生同時本局派員往工區外上游檢視沿線亦有零星死魚，初判死魚原因：

1.事件發生時間均為假日，不排除上游工廠排放汙水。

2.攔河堰阻流使河水未持續流動。

3.連日未雨河川水位明顯下降，周邊排水系統汙水注入，水位持續降低造成河川含氧量下降。

第三河川局接著表示，將密集持續加強巡查，發現水質異常立即通報台中市政府環境保護局，倘遇有零星死魚立即派員清理，另詹厝園圳水門為農田水利署台中管理處申請許可，水門前申請範圍由該處維護管理清除。

環保局表示，頭汴坑溪大里立仁橋下自今年9月底起屢傳死魚事件，因中央水利署第三河川局於立仁橋上下游河段進行疏濬工程，該河段因取水壩攔阻形成帶狀滯留池而降低溶氧量，加上施工擾動水體增加濁度，導致魚群死亡 ；此外，頭汴坑溪久未下雨造成水位下降，因此另有部分魚屍位於乾涸處。

環保局稽查大隊長羅文龍進一步說明，河川溶氧長期在3mg／L以下將致魚群死亡，26日檢測結果僅剩1.57mg／L；為求慎重，市府已成立專案每日派員巡查橋下水質並採樣送實驗室分析，結果pH值、重金屬等均無異常，初步排除偶發污染事件，並已通報水利署三河局清理魚屍。

頭汴坑溪現死魚

(中時 )