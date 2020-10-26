議員牛煦庭直言配套不足，導致桃林鐵路鐵馬道部分路段禁行腳踏車，非常諷刺。（牛煦庭提供／蔡依珍桃園傳真）

車輛在公園與人爭道為人詬病，但議員牛煦庭發現，公園騎腳踏車最高罰6000元，但影響更鉅的汽機車侵入公園竟只開罰600到1200元，提案修改桃園市公園自治條例將罰則統一，輔以科技執法，讓車輛阻絕於公園之外。

議員牛煦庭說，日前發生「桃林鐵馬道之亂」，全長約10.3公里的桃林鐵馬道，因設置車阻挨批「歧視身障者」，但追根究柢是因為許多用路人把鐵馬道當便道，不時出現機車與人爭道的情況，也屢屢傳出行人遭鐵馬撞傷的憾事，為了避免事故一度還出現「花盆萬里長城」防車入侵，在里長爭取下才裝上車阻。

牛煦庭說，機車頻闖關的原因就是罰責太輕，桃園市公園自治條例僅規定未在指定場所使用腳踏車、直排輪、滑板車或從事溜冰、高爾夫球等活動，可開罰1200元至6000元，但汽機車只適用「未經許可駕駛汽機車或違規停放」開罰600元至1200元，汽機車傷害嚴重性遠高於腳踏車，罰則甚至只有1／10，讓他直呼荒謬，提案修法，將汽機車罰鍰提高到和腳踏車相同，獲得跨黨派13位議員支持。

牛煦庭認為，為防止民眾把桃林鐵馬道綠廊當捷徑或停車場，先修法提高罰則，輔以科技執法，將違規者「全都錄」，才能還行人安全空間，避免帶狀綠帶被當便道。他也提到桃林鐵馬道三鶯路到萬壽路段竟然「禁行腳踏車」，也是非常荒謬，根本原因是缺綠地公園，大聲疾呼開闢兒九公園，重新調整路廊，「把鐵馬道找回來！」

議員黃婉如也提議，在公園禁止放風箏，也將一併進入小組審查討論。養工處指出，9月已在萬壽路口試辦科技執法，揪出25位違規者、各開罰600元，未來會逐步擴點，強調公園和綠廊全面禁止騎乘機踏車，部分公園個別公告才有開放，籲民眾遵守。

(中時 )