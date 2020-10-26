美國總統大選倒數不到10天，現任總統川普民調表現不佳，選情堪憂，卻有跨國民調顯示，台灣人在亞太多個國家當中，支持川普比例遠超民主黨候選人拜登。對此，美媒採訪作家吳祥輝，他表示，川普政府打出「抗中牌」，協助台灣對抗大陸威脅，是台灣人支持他最核心的理由。

據英國跨國民調機構「輿觀」（YouGov）日前發布一份針對歐亞15個國家或地區民眾地區對於美總統大選的民調，相較亞太其他國家偏向支持拜登，有42%的台灣民眾支持川普連任，支持川普僅30%。而在其餘14個國家或地區，拜登的支援率，皆高於川普。

《紐約時報》今26日報導，採訪了作家吳祥輝，他多次在臉書表示支持川普，更在臉書貼出他戴著「Trump 2020」的帽子的照片，並歡迎大家在照片底下留言自己支持川普的原因。吳祥輝就曾表示，許多臺灣人支持川普的最核心理由。是因為「捍衛美國的利益和文明價值以及國際秩序，使得面臨中國(大陸)威脅的臺灣，獲得心靈和國土的安全」。

《紐時》並引述「淡江大學中國大陸研究所榮譽教授」趙春山近期觀察，「過去美中台三邊關係的歷史告訴我們了，當中美關係最壞的時候，臺灣往往變成一個犧牲品」。他進一步指出，當前的臺灣與美國關係處在「歷史上最好的時刻」，這讓臺灣十分仰賴美國、自身活動的空間相當小，「這對臺灣的本身利益當然是不好，我們完全沒有主動權」。

(中時新聞網)