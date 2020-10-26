刺激方案談判持續，聯準會（Fed）報告稱經濟溫和復甦，但官員提示下行風險，同時專家警告疫情攀升，歐洲廣泛實施更嚴格的防疫措施，財報錯雜表現亦使市場信心承壓，拖累全球股市普跌，所幸最新PMI數據仍有亮點，緩和部分風險資產修正壓力，近一周整體股票型ETF資金淨流入24.3億美元。

近一周資金主要流入全球與陸股ETF，分別淨流入23.0億與9.5億美元，新興市場股票型ETF淨流入8.2億美元，日本及亞太市場股票型ETF維持淨流入0.6億、0.5億美元，主要市場包括歐洲、美國股票型ETF轉為淨流出8.9億和7.9億美元最多。

富蘭克林證券投顧分析，美國總統選舉接近，市場觀望氣氛轉濃，參考近幾年全球選舉結果與民調預估的經驗，最終選舉結果抵定前，市場仍不敢掉以輕心。接下來美國重量級科技股財報、大陸五中全會、歐洲及日本央行利率會議即將登場，由於歐洲疫情復燃已影響經濟復甦，經濟學家預期歐洲央行十二月將再擴大購債規模5,000億歐元，留意會後前瞻指引，11月底前新冠疫苗第三期臨床時實驗結果也動見觀瞻，消息面將持續主導盤勢。建議透過分批加碼及定期定額美股及新興亞股，靜待政治情勢明朗後的基本面行情。

富蘭克林坦伯頓科技基金經理人強納森．柯堤斯表示，目前主要布局核心仍以美國科技業為主，但看好全球數位化商機，也適度配置大陸科技公司，包括應用軟體、網路等產業，都擁有相當可觀的成長空間。尤其看好長線的雲端成長商機，有望受惠數位化趨勢以及AI等新興科技，選股上聚焦業務實質成長，並具有經常性收入來源的優質標的。

富蘭克林坦伯頓生技領航基金經理人依凡．麥可羅指出，目前全球有超過180種候選疫苗處於不同的開發階段，其中多數仍處於早期或臨床前階段，要確定疫苗是否可以預防感染仍需經過更多試驗。整體來看，研發迅速令人印象深刻，疫情的爆發反更顯現生技產業的價值，看好整體產業成長動能向上，目前關注可能的政策變化影響，並尋找評價面具吸引力標的。

(工商 )