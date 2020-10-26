生展（8279)搶攻國際能見度大報捷！繼9月在烏克蘭國際發明展奪得2金1銀佳績後，該公司26日宣布，也在波蘭國際發明展再獲2面金牌，總計的4金1銀，將有助於生展益生菌開發打進國際賽局。

董事長陳威仁表示，生展累積多年的研發能量，逐步將系列益生菌產品透過其精準定效的功效先導實驗室進行篩選，透過特定菌株的功效驗證，進一步轉化成可商業化的產品，也為益生菌產品的應用，開拓出更多可能。

此次在波蘭國際發明展中，生展是以BC198 xS38調節菌相減低體脂肪生成、醱酵乳酸桿菌V3及其抗發炎及抑制腫瘤生成兩項機能性益生菌產品獲得金牌獎肯定。

兩大發明獎獲獎的品項，主要針對4大現代常見的健康困擾，包括預防大腸癌、提升癌友化療術後的生活品質改善睡眠、舒壓、維持自律神經平衡代謝、減重抗過敏等功能，而抱走大獎。

另外，在烏克蘭發明獎中，獲得金牌獎的是IMMUPHYLA益生源素:好抗敏、好生活以及ST4改善化療藥物引起之黏膜炎、腹瀉、食慾不振及幫助體重維持兩個產品，而銀牌獎是ProGA28及其代謝物BIOJOVIAL（用於治療或改善睡眠障礙及促進自律神經之平衡）。

陳威仁表示，生展功能性益生菌產品具備完整科學實證與通過國家專業審查，品質嚴謹把關，並透過國內外專利佈局，多項認證(ISO、HALAL、GMP、HACCP與PIC/S GMP認證)能提供國內、外保健品市場更具特色化、差異化的獨特益生菌產品。目前，生展功能性益生菌已成功開發，並計畫行銷國際市場。

(工商 )