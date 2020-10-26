螞蟻集團26日公告，該公司在科創板發行價格為每股人民幣68.8元；H股每股則為80港元。

華爾街見聞報導，螞蟻集團IPO初步詢價完成，預期將於2020年10月27日上午九時正開始香港公開發售。

經過近1萬個機構賬戶詢價，最終A股發行價確定為每股68.8元，總市值2.1兆元，較此前多家投行預測約2.5兆～3元估值，折讓幅度約20％～30％。

(工商 )

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