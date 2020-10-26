台北捷運一名孫姓警員，昨天休假開車返回高雄彌陀區老家，探視8旬雙親，晚間10時許，突然感到身體不適，自行前往岡山秀傳醫院就診，未料人隨即昏迷，延至今天凌晨1時40分許，宣告不治，年僅51 歲的孫員，英年早逝，留下高齡雙親，以及2名已成年的女兒，令捷運警察隊同仁相當不捨，將協助孫員家屬辦理後事。
據了解，不幸病逝的台北捷運警察隊第三分隊孫姓警員，警員班122期畢業，今年51歲，已離婚的孫員，相當孝順，昨日上午，孫員輪休後，自行開車返回高雄彌陀區老家探視父母高齡80多歲父母。
昨晚22時許，孫員突感身體不適，自行前往岡山秀傳醫院就診，到醫院後隨即昏迷，院方通知孫員姐姐到院，豈料，凌晨1時40分，孫員疑因主動脈剝離、出血性休克，不治死亡；捷運警察督察組將協助辦理孫員相關撫卹及後續治喪事宜。
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(中時新聞網)
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