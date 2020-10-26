高雄旗山區農地遭非法棄置轉爐石，清理進度嚴重落後，高市環保局日前宣布廢止萬大公司清理計畫，也要求產源事業中聯公司負起清理責任；由於此案仍在最高行政法院審理中，中聯公司26日發出3點聲明，盼等最終判決出爐後再依結果辦理，但高市環保局態度強硬，重申要求限期清理的行政處分，不因中聯上訴而停止執行。

中聯公司發表3點聲明，首先強調轉爐石級配料為合法登記產品，並不適用廢棄物清理法，中聯公司受信賴保護法則保護，另據最高行政法院及高雄高等行政法院相關判決，指出產品登記廢止前，無從期待並要求產品製造商依廢棄物清理法清除。

其次，中聯強調，公民團體狀告高雄市政府的最高行政法院確定判決，是要求地主建發公司限期移除旗山土地上的轉爐石級配料，建發公司雖主張應由中聯移除，但橋頭地方法院去年11月判決建發公司敗訴定讞，該判決足以證明建發公司為整起事件主導者，中聯非為本案的行為人及移除責任人。

最後，中聯認為，高市環保局雖要求中聯負起連帶清理責任，但這項處分是否合法，仍在最高行政法院審理中，目前是否有連帶責任尚不明確，應等最終判決後再依判決結果辦理，以避免屆時引發違法爭議。

不過，高市環保局也發出新聞稿回應，指出依廢清法第71條規定，主管機關得命事業、受託清除處理廢棄物者、仲介非法清除處理廢棄物者、容許或因重大過失致廢棄物遭非法棄置於其土地之土地所有人、管理人或使用人，限期清除處理。

另依同法第30條規定，事業委託清理其廢棄物，應與受託人就該廢棄物負連帶清理責任；環保局強調，中聯是這批轉爐石級配料生產者，他們所委託的萬大公司既有錯置、錯用回填至農地行為，中聯自應負連帶清理及環境改善責任。

環保局也表示，旗山區大林段轉爐石級配料回填案公民訴訟經行政法院判決確定後，環保局要求相關清理義務人（黃胤鴒、戴文慶、建發公司、萬大公司及中聯公司）清理，清理義務人提出訴願後均遭駁回，之後黃胤鴒、萬大公司及中聯公司提出行政訴訟，同樣遭高雄高等行政法院判決駁回，足見中聯公司應負擔清理責任。

依照行政訴訟法第116條規定，「原處分或決定之執行，除法律另有規定外，不因提起行政訴訟而停止」，環保局認為，中聯公司行政訴訟遭高高行駁回，目前上訴最高行政法院審理中，但命中聯公司限期清理旗山區大林段轉爐石級配料的行政處分，不會因為中聯上訴而停止執行。

高巿環保局統計，至今年10月22日，大林段轉爐石僅清運暫存約8000餘噸，但依核准計畫內容應清運3萬7000噸，僅完成預定清運計畫約22％，進度嚴重落後，且實際去化量為0。

(中時 )