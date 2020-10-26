美歐疫情延燒，財報錯雜市場觀望氣氛轉濃，尤其美國總統大選靠近，目前民調顯示，民主黨全面執政的機率較高，有望推出大規模的財政刺激政策，牽動近期美國公債殖利率彈升及美元走貶，資金淨流入固定收益型ETF。

統計近一周整體固定收益型ETF淨流入29.1億美元，以美國固定收益型ETF的16.7億美元最多，全球固定收益型ETF淨流入8.2億美元居次，新興市場固定收益型ETF淨流入1.16億美元，歐洲固定收益型ETF再度轉為淨流出6.7億美元，新興（當地貨幣）固定受益型ETF淨流出2.2美元。以投資信評類別觀察，投資等級債ETF淨流入28.0億美元，高收益債券ETF轉為淨流出9.1億美元。

富蘭克林坦伯頓伊斯蘭債券基金經理人莫海迪．柯弗表示，短線隨各類債券殖利率走降至相當低的水準，投資上更趨於保守，適度調節長天期券種，並尋找低接的布局機會。伊斯蘭債的兩大主要產業包括金融及工業，以評價面角度仍不算貴，體質也相對穩健，預期低利率和疫情的不確定性，有望提供伊斯蘭債長線支撐。

(工商 )