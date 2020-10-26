勞工局長吳威志期待透過「聲音」傳遞希望，26日特別帶著飲料到向日光視障樂團演練的舞台加油打氣。（盧金足攝）

勞工局長吳威志期待透過「聲音」傳遞希望，26日特別帶著飲料到向日光視障樂團演練的舞台加油打氣。（盧金足攝）

台中市勞工局長吳威志多才多藝，力推視障朋友以才藝創造生意機會。（盧金足攝）

2020「聽，見」音樂會採免費索票入場，10月23日下午一時起開放索票。（盧金足攝）

台中市府舉辦視障音樂會「聽，見」，10月底將在圓滿戶外劇場登場，勞工局協助視障者開拓音樂展演空間，勞工局長吳威志期待透過「聲音」傳遞希望，26日特別帶著飲料到向日光視障樂團演練的舞台加油打氣，也會為視障樂團爭取到企業界或節慶活動演出，結合公益與藝術性，也讓視障朋友謀得更多生計。

視障音樂會邁入第7年，每年吸引數千名觀眾到場用行動給予視障樂團們鼓勵，「聽，見」音樂會不只是視障樂團期待演出，已有很多粉絲的視障樂團「向日光視障樂團」及「黑墨鏡樂團」，每年都參與盛會。

吳威志說，為視障樂團爭取到企業界或節慶活動演出，結合公益與藝術性，也讓視障朋友謀得更多生計，很多邀請視障樂團表演的企業，對他們的音樂讚不絕口，傳染歡樂氣氛，全場都會想一起合唱。

在圓滿戶外劇場舉辦「聽，見音樂會」，期望來欣賞他們努力的演出，其中，逆光飛翔的視障音樂家黃裕翔，以手指代替眼睛，用音樂撫慰人心。還有勞工局推動的青創攤位集合開展吸引更多人潮，感受台中市是一個幸福、值得投資的城市。

吳威志說，勞工局為加入青創的業者建立青年品牌，青年人設計產品，由市府舉辦比賽，成為台中市勞工局推薦掛保證的優質產品，期望未來青年創業的產品，變成台中受歡迎的伴手禮。

此外，除了審計新村、光復新村與摘星山莊等創業基地，吳威志表示，實體店面之外，也規畫建立電商的虛擬平台，為培養的青創做更多行銷的平台與通路，政府獎勵讓年輕人更有往前衝的動力。

2020「聽，見」音樂會除由視障樂團「向日光視障樂團」及「黑墨鏡樂團」演出外，也邀請台中市土風舞協會、閃亮台中樂團、林頡穎、謝金融、許麗真一起演出，並將由傑出視障音樂家黃裕翔，帶領歌手許富凱、梁文音、張秀卿演出，共同推薦本市優質視障樂團，活動更祭出抽獎。

民眾參與2020「聽，見」音樂會並填寫回饋卡，就有機會抽中GOGORO電動機車、氣炸鍋及商品禮券等獎品，期望在涼爽的秋季帶給觀眾美好的周末夜晚。

2020「聽，見」音樂會採免費索票入場，10月23日下午一時起開放索票，民眾可至台中市五大文化中心(大墩文化中心

、葫蘆墩文化中心、港區藝術中心、屯區藝文中心、纖維工藝展演中心)及二市政大樓(台灣大道市政大樓聯合服務中心14號窗口、陽明市政大樓第二區職業重建服務中心)等7處地點索票。

勞工局表示，一人最多4張，110公分以下之孩童不需持票，票券數量有限，索完為止；不方便事前索票的觀眾亦可透過網路到Facebook查詢「聽見音樂會」查詢預約，當日入場前取票。

(中時 )