美國總統大選進入最後倒數階段，美國總統川普無論在全國，或是關鍵搖擺州的民調上，都落後民主黨對手拜登。台灣大學政治學系兼任副教授彭錦鵬分析，美國大選可能會有3種結局，而拜登基本上不可能會輸，除非川普能夠贏下全部搖擺州，否則選情不太可能會翻盤。

美國總統大選採用「選舉人團制度」，全美國一共有538位選舉人，只要其中一位總選人能夠先拿下超過270張選舉人票，幾乎就篤定能入主白宮。《中評社》報導，彭錦鵬表示，美國大選，可能會有3種結局。

第1種結局，是拜登大獲全勝，拿下大部分的數州和搖擺州，在這種情況下，就算川普拿下佛羅里達和北卡羅來納這兩個搖擺州，仍沒有翻盤的機會。

第2種結局，是川普拿下部分搖擺州，但在這樣的情況，下拜登仍然能夠小勝川普。

至於第3種結局，則是川普贏得所有搖擺州的選舉人票，以微小差距險勝拜登，但彭錦鵬指出，從各州的情況來看，拜登始終居於領先，川普翻盤的機率太小，「拜登要輸都不可能」。

此外，日前前立委沈富雄也看好拜登將大勝川普，且兩人的差距會在180張選舉人票左右，他甚至還斷言，「搖擺州都不搖擺了」。

(中時新聞網)