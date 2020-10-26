不少人在家下廚不但可以節省伙食費，更可以當作興趣來增進廚藝。不過對於製作不熟悉的餐點，很可能一不小心就變成創意料理。一位女網友近日嘗試在家試炸「脆皮肥腸」，然而網友卻被她所貼出的「暗黑料理」照給驚呆了。

原PO在臉書社團「爆廢1公社」上表示，「第一次炸大腸⋯⋯還是去外面買好了」。從照片中可以看到，一條肥厚的大腸攤在油鍋上，外皮呈現焦黑並閃爍著油光，整條大腸已很難從外觀辨識出，它下鍋前的模樣。

一位女網友近日嘗試在家試炸「脆皮肥腸」，然而網友卻被她所貼出的「暗黑料理」照給驚呆了。（摘自爆廢1公社）

貼文一出，照片也驚呆1.7萬網友，認為這不成腸形的肥腸簡直像便祕後的排泄物，顏色更像是不健康的指標。紛紛留言表示「這是黑海參吧」、「過期的大還丹」、「拉血便？」、「癌末」、「這個要看醫生喔」、「目測這應該是便秘好幾天的」、「不要玩便便」。

網友指出，炸大腸是油溫高時丟下去，然後關火等3-5分鐘就可以起鍋了。「要文文火慢慢煎，大香腸用蒸的也蠻好吃的」。看到原PO慘不忍睹的大腸，也勸退她還是直接買外面的就好。「你還是用滷的吧！」、「還是讓專業的來吧」、「原來是大便啊，我還以為是炸大腸呢，你好討厭，幹嘛那麼誠實」。

(中時新聞網)