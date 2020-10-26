閎暉（3311）在第三季正式由光寶集團一員改為華新科大聯盟一員後，第三季交出單季轉虧為盈的成績單，第三季稅後獲利為1,325萬元，比上一季虧損858萬元改善許多，EPS為0.22元，更是繼2015年第三季以來單季最佳每股獲利成績。

智慧型手機大行其道雖然曾一度讓閎暉營運受惠，但在Android陣營品牌內構件殺價競爭過於激烈下，閎暉決定退出智慧型手機內構件、僅保留諾基亞功能手機鍵盤與少數智慧型手機外觀鍵，閎暉營運規模也不斷縮小，不過閎暉沒有放棄起家的汽車用零組件，除了強化車用娛樂相關機構件模組外，近期開發出包括車用玻璃及環保製程相關的塑膠零組件，且產品均已進入量產，預期今年車用產品占營收比重高達5成，閎暉也在原母公司光寶的規劃下，順勢加入積極開拓車用市場的華新科集團。

由於中國車廠已經全面復工，歐美車廠也在復工的路上，車用佔比高的閎暉，第三季營運重見曙光，不僅毛利率回到21％的相對高點，稅後獲利也繳出1,325萬元的成績單，EPS為0.22元，擺脫上半年連續兩季本業都虧損的陰影，然而受到第一季認列結束東莞廠費用影響，前三季每股仍虧損6.22元。

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