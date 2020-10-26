2016年澳洲一起滅門血案，震驚當時社會，44歲的費爾南多（Fernando Manrique）、43歲的妻子瑪麗亞（Maria Lutz）、和分別為11歲的女兒伊麗莎（Elisa）、10歲的兒子馬丁（Martin），被發現一氧化炭中毒，陳屍在家中床上，由於死因相當詭異，經過警方抽絲剝繭，發現真相令人心碎。

費爾南多是IT公司的高階主管，妻子瑪麗亞原本是一名律師，兩人結婚後，瑪麗亞成為家庭主婦，夫妻倆日子過得算是不錯，直到兩個孩子的出生，讓一切都變了，伊麗莎還有馬丁，雙雙被檢查出患有嚴重自閉症與學習障礙，日常生活一定要友人看護，瑪麗亞藉此成為特殊學校的教師助手，就是希望可以陪在孩子們的身邊。

身邊友人不相信瑪麗亞會輕生，經過警方調查，發現兇手恐怕是好爸爸形象的費爾南多，根據鄰居證詞，事發前曾看到費爾南多買許多建築材料，幫房子舖設「管道」，且警方在調查一氧化碳來源，發現購買氣體正是費爾南多；至於現場沒有留下遺書，但警方發現家中電腦硬盤被人移除、燒毀，讓這起案件更加撲朔迷離。

瑪麗亞友人表示夫妻倆其實存在矛盾，外人眼中費爾南多是成功人士，還是體貼好丈夫、好爸爸，但只有妻子知道，丈夫早就變了一個人，瑪麗亞曾透露費爾南多出軌、逃避責任，對小孩漠不關心，且常藉由出差，在酒吧鬼混，並隱瞞已婚身分，與多名女子保持不正當關係。

終於受不了瑪麗亞，向費爾南多提出離婚，這時費爾南多一反常態，哀求瑪麗亞再給他一點時間，直到找到新住處，瑪麗亞當時同意了，想不到這決定，間接釀成慘劇；這段時間，費爾南多像是變一個人，不僅主動下廚，還會帶孩子們看醫生、耐心陪他們玩耍，簡直就是完美父親，但也是在這段「好爸爸」時光中，費爾南多一邊策畫謀殺全家。

一家人一氧化炭中毒身亡後，警方認為不太可能因為離婚，就計畫殺害全家，原來費爾南多在外面欠下巨額債務，不僅欠稅務局1.5萬澳幣（約台幣30.7萬元）、欠信用卡公司2.8萬澳幣（約台幣57萬元），且他與妻子的聯合帳戶，只剩幾千元，還有2筆抵押貸款。

不僅欠債，費爾南多出差時，遇到了一名17歲的菲律賓少女，二人發生關係後決定交往，費爾南多幫少女租了一間公寓，多次贈送過價值超過幾千澳幣的禮物。入不敷出又欠債，如果這時再與妻子離婚，不僅要付贍養費，連妻子努力獲得的7萬澳幣、用來治療自閉症的補助款，將與費爾南多一點關係也沒有，或許走投無路的費爾南多，才會狠心謀殺全家。

最後警方發現更離譜的事情，已經欠下大筆債務，甚至正在計畫殺害全家同時，竟然還將戶頭僅剩的3400元澳幣（約台幣6.8萬元），轉帳給菲律賓情人，也就是17歲小女友，令偵辦警方不禁搖頭。

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(中時新聞網)