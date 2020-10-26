三星宣布在台推出Galaxy S20 FE 5G大容量版本 20:102020/10/26 工商 吳筱雯 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台灣旗艦智慧型手機走向分眾化，兩萬元～三萬元價格帶的「輕旗艦」銷售量比去年同期成長超過兩成，三星繼日前推出輕旗艦機Galaxy S20 FE 5G後，三星宣布，在台推出Galaxy S20 FE 5G大容量版本，RAM與內部儲存空間分別放大至8GB與256GB，單機建議售價為25,990元，預計11月初於三星智慧館、三星商城等指定通路上市。 (工商 ) #三星 #Galaxy #FE #輕旗艦 #GB 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 三星宣布在台推出Galaxy S20 FE 5G大容量版本 20:102020/10/26 財經 迎接跨年夜 引爆高雄飯店訂房潮 04:102020/10/26 產業．科技 1分鐘讀財經》盤中零股交易今起跑 成交值估漲5倍 08:052020/10/26 財經 打造三星帝國 會長李健熙病逝 04:102020/10/26 國際大事 蘋果A15晶片 傳採台積N5P製程 04:102020/10/26 財經要聞 三星會長李健熙病逝 遺產稅估10兆韓元 04:102020/10/26 財經要聞 星巴克全品項買1送1快搶！10月底小確幸大放送 16:312020/10/26 生活 《國際產業》三星電機Q3淨利年增1.2倍 營利季飆2.15倍 11:082020/10/26 財經 日電貿轉投資 陞達科11月底掛牌 04:102020/10/26 證券．權證 《半導體》英特爾若全委外 台積電估奪75％市占年進帳百億美元 12:332020/10/26 財經 財經熱門新聞 疫情急速升溫恐慌蔓延！美股開盤跌逾400點 VIX指數飆5.8％ - 財經 美3大期指全跌！道瓊期指重挫逾300點 美股今晚不妙 - 財經 看好大陸挑戰美國 避險大師曝「它」未來將取代美元 - 財經 台積電7奈米助陣AMD！英特爾前景洩凶兆 看關鍵數據能買進？ - 財經 蘋果A15晶片 傳採台積N5P製程 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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