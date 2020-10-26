台灣旗艦智慧型手機走向分眾化，兩萬元～三萬元價格帶的「輕旗艦」銷售量比去年同期成長超過兩成，三星繼日前推出輕旗艦機Galaxy S20 FE 5G後，三星宣布，在台推出Galaxy S20 FE 5G大容量版本，RAM與內部儲存空間分別放大至8GB與256GB，單機建議售價為25,990元，預計11月初於三星智慧館、三星商城等指定通路上市。

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