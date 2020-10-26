游文富的「春雪後」創作現場上林海岸，對岸即是大陸廈門。（金門縣府觀光處提供）

游文富的「春雪後」作品揮灑一種浪漫的想像力。（金門縣府觀光處提供）

在不下雪的金門離島遇見白色春雪，會不會也有似真如幻，像極了愛情的感覺？藝術家游文富在小金門「2020白色秘境單車海洋藝術季」有穿越時空的演出，邀請大家在楓紅層層的暮秋，一起在國境之西揮灑被浪漫渲染的想像力。

金門縣政府觀光處規畫的秋、冬檔大戲，11月在小金門登場的「2020白色秘境單車海洋藝術季」，邀請地景藝術家團隊應用在地文化素材，創作8個主題地景藝術裝置。其中，藝術家游文富邀請金門大學學生，一起在與大陸廈門隔海相望的上林海灘創作「春雪後」裝置藝術，顛覆金門氣候條件和地貌景觀的作品，預期將成為遊客打卡的新熱點。

觀光處長丁健剛說明，「2020白色秘境單車海洋藝術季」活動期間自11月1日至11月29日，歡迎大家騎單車環島遊，在這8座以小金門在地文化素材創作的地景藝術中，來一趟十分療癒的島嶼藝術之旅。更多活動消息可在臉書〈白色秘境〉粉專查詢。

(中時 )