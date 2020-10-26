星島日報報導，在浙江安吉縣舉行的「第77屆國際無人機創新大賽」，一架名為「掠奪者」的無人直升機在進行示範飛行時，不久就發生墜毀，距離觀眾僅數公尺，所幸沒有人員受傷。

主持人稱，這架直升機由「杭州星際低空直升機開發公司」研發，全長7.5公尺，高度2.3公尺，是大陸「大載重無人直升機的領航者」，然而話音未落，這架掠奪者直升機就直直墜落，並起火冒出濃煙。

消防人員隨後迅速趕到滅火，現場主持人還表示，「就當成一個現場的消防演練」。

Chinese unmanned helicopter crashes at air show in Hangzhou

報導稱，這架直升機的墜毀涉及選手操作等各方面因素，不必過分解讀。

據了解，「航空工業杯」第七屆國際無人飛行器創新大獎，於上周五（23日）在安吉縣天子湖鎮舉行。大賽為期3天，免費向所有人開放。本次大賽總獎金額為50萬，其中旋翼類總獎金額為18萬。

這則消息該注意的不是墜機，而是大陸具有這樣的相關比賽，吸引有許多民間公司前來競技。雖然台灣也有許多科技公司研發無人機，但是多數的展覽會(比如台北國際航太展)，僅進行靜態的展示，而很少有動態的飛行展示，也就不知其性能高低。顯然我們在民間航空技術研發上，或許還有許多必須突破的限制。

(中時新聞網)