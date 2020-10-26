前巴西足球明星羅納迪紐（Ronaldinho，有小羅納度之意）今年3月因為持假護照入境巴拉圭被抓進看守所，現在他又因為壞消息上新聞，這次是新冠肺炎病毒檢測呈陽性，目前隔離檢疫中。

這位曾效力過西甲巴塞隆納、義甲AC米蘭、法甲巴黎聖日爾曼等球隊的兩屆世界足球先生，人在巴西東南部美景市為地主球隊米內羅競技俱樂部（Atletico Mineiro）踢球，周日透過Instagram發布自己確診新冠肺炎的消息，他說：「當地時間周六我就抵達美景市了，我進行新冠肺癌病毒檢驗，結果是陽性，身體狀況還不錯，目前沒有症狀。」

今年3月小羅因為持假護照違法入境巴拉圭，和哥哥兼生意夥伴在看守所待了一個月，隨後繳交160萬美元保釋金，並待在指定旅館限制住居4個月，現在又要被「關起來」，他透露會先待在旅館隔離，今年8月才回到巴西。

不少足壇國際球星確診新冠肺癌，例如葡萄牙C.羅納度（Cristiano Ronaldo）、巴西內馬爾（Neymar）、阿根廷狄馬利亞（Angel Di Maria），這些運動好手平常維持健康有成，症狀都不太嚴重。

(中時 )