大陸行動支付巨頭「支付寶」母集團螞蟻集團周一(26日)確定A股發行價，並同時在上海及香港上市，將於周二（27日）至周五（30日）開放申購，預估將募資344.7億美元，一舉超越沙烏地阿美（Saudi Aramco）先前募資294億美元的規模，成為有史以來、全球最大的IPO(首次公開發行)案。

身為一家網際網路金融服務公司，螞蟻集團旗下掌管從阿里巴巴集團整合出來、同時也是為人所知的業務「支付寶」，同時也持有餘額寶、花唄以及芝麻信用等旗下相關業務所使用的支付工具。

根據官方資料列出的匯率顯示，螞蟻集團在上海上市每股定價為68.8元人民幣，將開放申購16.7億股、籌資1149.4億元人民幣(約172.3億美元）。至於在香港上市的每股定價為80港元，預計開放申購4176.8萬股籌資1336.5億港元（約172.4億美元），僅占香港總發行量2.5%。

文件顯示，螞蟻集團有望於11月5日在港股開放交易，但仍未透露上海A股何時開始交易。

根據上述資料來評估，螞蟻集團估值將達3133.7億美元，比先前華爾街預估的還要高出許多，甚至高於美國一些最大的銀行，包括高盛和富國銀行。該IPO案的規模，也超越先前創下史上最大IPO的沙烏地阿拉伯國家石油公司「沙烏地阿美」294億美元IPO案。

螞蟻集團先前表示，戰略合作夥伴已經認購該集團在上海發行的80％股權。阿里巴巴通過其子公司浙江天貓科技認購7.3億股A股，這使得阿里巴巴持股成為該集團最大股東。

(中時新聞網)