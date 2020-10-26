美國大選1周後就要登場，全球都相當關心誰能率先衝過270張選舉人票的終點線。近日主流媒體如《紐約時報》、《華盛頓郵報》都表態支持民主黨總統候選人拜登，民調也顯示拜登穩操勝算，不過4年前川普以落後票數入打敗強勁對手希拉蕊，大陸專家認為，基於支持者多為隱性、疫情肇責被歸屬中國、對手欠缺個人魅力等原因，本屆川普仍會順利連任。

《觀察者網》專欄作家吳旭指出，美國民調，特別是針對川普者，有許多抽樣和問題設計缺陷，無法準確呈現民情，且在抽樣過程中，許多川粉不願公開「政治不正確」的立場，怕引來批評，加上川普在道德品行上顯有瑕疵，導致多數保守的美國人不願公開支持川普。這造成民調不僅不可信，且可能與真實結果完全相反。

吳旭表示，撇除民調，還有多項指標可探測選民真實意向。首先，從註冊選民人數、競選聲勢、股市表現、兩黨凝聚力來看，川普都有優勢。若從關鍵議題分析，多項民調顯示，美國人最關注的議題並不是疫情（僅排第3，占比15％），而是法律與秩序（占比逾40％），第2名是重振經濟（占比逾30%），前2名正好是川普的強項。

此外，川普雖有鮮明的「白人至上」色彩，但他仍在非裔族群中獲得超過15％、西裔更有近40％支持率。他上任後，也實踐了多數競選承諾，包括退出《巴黎氣候協議》、伊朗核協議；自伊拉克、阿富汗撤軍；修建美墨邊境牆；向中國加徵關稅；將駐以色列使館遷到耶路撒冷；施壓北約盟國，增加軍費等等，這些都是以往總統候選人多次承諾、但從來沒人做到的。

最後，若從新冠疫情嚴重程度來看，川普表現確實差強人意，但民眾似乎並未全部歸咎於川普。究其原因，一是這場世紀大瘟疫正好擊中西方政治體制與個人自由主義傳統的軟肋，如何提升應對突發危機的效率、如何說服抗拒政府管控的美國人配合防疫，不可能一蹴而就；再者，川普成功將疫情責任甩鍋給中國，一旦他連任，中美關係勢必進入更危險的階段。

(中時 )