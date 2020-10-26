蘋果新機iPhone 12系列於23日正式在台上市，許多果粉紛紛搶先入手，日前，更傳出好市多購機較於優惠，讓許多民眾因而前往。有網友則表示，他至新光三越的iStore新機，竟然有「隱藏優惠」，讓他直呼好驚喜。

原PO於PTT發文指出因家人生日，25日至赴天母新光三越iStore挑選禮物，由於百貨正逢周年慶，剛好iPhone 12藍色64G又有現貨，當下便決定就購買了。當他靠櫃台結帳時，店員便告知他新機結帳金額現折500元，讓他聽了又驚又喜；店員接著表示「為了感謝附近居民長久以來的支持。」

原PO更透露，店員也貼心告知「凡是搭配百貨周年慶活動、貴賓卡或是特定信用卡，尚可領滿額禮券及百貨贈品」，禮券又可加購周邊配件，可說是相當划算，聽起來似乎是實體通路購績最佳選擇。而原PO也將此優惠告知於友人，朋友至信義商圈iStore才發現，其他分店並無此活動，是天母店限定優惠，他也提醒「隱藏優惠似乎有名額限制」，但實際有多少名額，天母店並未公開。

文章一曝光，不少網友則表示「這麼爽」、「感謝板大分享」，也有網友似乎是收到情報後，也幸運得到優惠：「感謝情報，買到了想要的顏色也拿了500折扣，搭配週年慶又拿了400電子禮券」；另一名網友則表示「先砍文章了吧！明天大隊人馬又去掃貨，馬上就空空了」。

(中時新聞網)