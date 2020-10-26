歐美二次疫情來勢洶洶，全球經濟復甦前景被打問號，加上美元走強打壓基本金屬買氣，倫敦銅價觸及近1周來最低點。倫敦金屬交易所（LME）3個月期銅，周一跌0.3％來到每噸6,847美元，早盤曾跌深至6842.5美元，是10月20日來最低點。分析師說，新冠肺炎確診數激增，全球再度強化防疫限制措施，代表市場恐面臨逆風。

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