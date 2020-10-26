LME 3個月期銅價 觸及近一周低點 20:302020/10/26 工商 吳慧珍 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 歐美二次疫情來勢洶洶，全球經濟復甦前景被打問號，加上美元走強打壓基本金屬買氣，倫敦銅價觸及近1周來最低點。倫敦金屬交易所（LME）3個月期銅，周一跌0.3％來到每噸6,847美元，早盤曾跌深至6842.5美元，是10月20日來最低點。分析師說，新冠肺炎確診數激增，全球再度強化防疫限制措施，代表市場恐面臨逆風。 (工商 ) #全球 #LME #銅價 #觸及 #最低點 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 LME 3個月期銅價 觸及近一周低點 20:302020/10/26 財經 經濟溫和復甦 全球股票型ETF獲青睞 19:402020/10/26 財經 牙醫師全聯會 發表益口銅身操 04:102020/10/26 專題周報 國際設計賽 健行科大生奪銅獎 04:102020/10/26 地方新聞 《半導體》華東續放量勁揚 飆9月新高價 15:062020/10/26 財經 疫情延燒、財報錯雜 資金流入固定收益ETF 19:502020/10/26 財經 《電腦設備》華擎營運展望佳 獲利存上修空間 12:332020/10/26 財經 匯率期貨趨勢專欄－美元指數 短線區間震盪 04:102020/10/26 證券．權證 《商情》成本增加 拉抬H型鋼續漲 14:492020/10/26 財經 民眾低接美元 銀行各祭優惠 04:102020/10/26 投資理財 財經熱門新聞 美打科技戰死穴！ 沒它造不出電動車 9成卻在陸手中 - 財經 台積電強攻3奈米 穩坐全球EUV龍頭 - 財經要聞 - 工商時報 山富旅遊6月營收回溫 全員拚國旅 - 財經 - 工商 蘋果A15晶片 傳採台積N5P製程 - 日報 看好大陸挑戰美國 避險大師：未來「它」將取代美元 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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