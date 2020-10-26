印度疫情嚴重政府高官也中鏢，印度央行總裁達斯（Shaktikanta Das）25日透過推特宣布，確診感染新冠肺炎，無症狀的他在隔離期間將照常工作，印度央行（RBI）也會運作如常。根據官方資料，印度目前為止超過770萬人染疫，是全球第2嚴重僅次於美國，死亡數逼近12萬是全球第3高。

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