印度央行總裁確診新冠肺炎 20:302020/10/26 工商 吳慧珍 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 印度疫情嚴重政府高官也中鏢，印度央行總裁達斯（Shaktikanta Das）25日透過推特宣布，確診感染新冠肺炎，無症狀的他在隔離期間將照常工作，印度央行（RBI）也會運作如常。根據官方資料，印度目前為止超過770萬人染疫，是全球第2嚴重僅次於美國，死亡數逼近12萬是全球第3高。 (工商 ) #央行總裁 #全球第 #印度 #確診新冠肺炎 #中鏢 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 政院緊盯房價 盤點政策工具 04:102020/10/26 財經要聞 《國際金融》疫情急升 油價大跌 10:342020/10/26 財經 《日股》日經指數微跌 電子零件股逆勢走高 15:572020/10/26 財經 《國際金融》重啟封鎖＋思愛普暴跌 歐股重挫 17:052020/10/26 財經 東京奧運》組委會11月接受民眾退票 10:162020/10/26 體育 車市復甦 汽車零件供應商Q3需求旺盛 14:372020/10/26 財經 零股盤中交易上路 歷史性第1筆搓合台積電成交破9000股 09:212020/10/26 財經 《國際金融》觀望重量級財報＋疫情急升 美股期貨走跌 10:002020/10/26 財經 《國際社會》全美第4 紐約州新冠確診破50萬例 12:502020/10/26 財經 美3大期指全跌！道瓊期指重挫逾300點 美股今晚不妙 18:082020/10/26 財經 財經熱門新聞 美3大期指全跌！道瓊期指重挫逾300點 美股今晚不妙 - 財經 蘋果A15晶片 傳採台積N5P製程 - 財經要聞 - 工商時報 超越沙烏地阿美！螞蟻集團IPO近350億美元 27日開放申購 - 財經 台積電強攻3奈米 穩坐全球EUV龍頭 - 日報 16檔長多 美大選前人氣旺 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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