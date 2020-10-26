鑑於預報強風來襲加上天候乾燥，加州最大公用事業太平洋瓦斯電力公司（PG＆E）在美西時間25日實施預防性斷電，以防電線引發災難性森林野火，加州北部和中部的36.1萬客戶受到影響，是今年來最大規模的斷電措施。PG＆E表示，待強風減弱檢查電線損毀情況後，即可恢復正常供電。

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