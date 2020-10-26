防強風引野火 PG＆E實施預防性斷電 20:302020/10/26 工商 吳慧珍 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 鑑於預報強風來襲加上天候乾燥，加州最大公用事業太平洋瓦斯電力公司（PG＆E）在美西時間25日實施預防性斷電，以防電線引發災難性森林野火，加州北部和中部的36.1萬客戶受到影響，是今年來最大規模的斷電措施。PG＆E表示，待強風減弱檢查電線損毀情況後，即可恢復正常供電。 (工商 ) #強風 #PG #斷電 #預防性 #電線 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 陸設金控新規 遏制系統性風險 04:102020/10/26 產業財經 盧廣仲噴快整罐髮膠抗強風 04:102020/10/25 娛樂新聞 報復性出遊帶來報復性垃圾！大禹嶺5小時清出235公斤廢棄物 08:252020/10/26 生活 農地違章工廠僅14家斷水電 農委會：年底前未拆將斷水斷電 14:582020/10/26 生活 卡達機場廁所驚見棄嬰 竟強迫女乘客脫褲「侵入性檢查」 11:592020/10/26 搜奇 「手腳無法使力」 竟跟聲音大有關係 醫學博士點出關鍵 16:042020/10/25 健康 行動力下降可預防！專家傳授秘訣 搭配營養更靈活 09:002020/10/26 生活 報復性旅遊 池上米廠、飯店荷包滿 04:102020/10/26 產業．科技 卡達機場發現棄嬰 13名澳籍女性竟被剝光侵入性檢查 16:192020/10/26 國際 退休女教師記憶日漸衰退 醫師示警：失智症預防從40歲開始 19:482020/10/26 健康 財經熱門新聞 美打科技戰死穴！ 沒它造不出電動車 9成卻在陸手中 - 財經 台積電強攻3奈米 穩坐全球EUV龍頭 - 財經要聞 - 工商時報 山富旅遊6月營收回溫 全員拚國旅 - 財經 - 工商 蘋果A15晶片 傳採台積N5P製程 - 日報 看好大陸挑戰美國 避險大師：未來「它」將取代美元 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。