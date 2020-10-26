德國製藥化工巨頭拜耳（Bayer）26日宣布，將斥資40億美元收購美國生技公司Asklepios BioPharmaceutical，以強化其製藥部門，這是自2006年來該公司最大宗製藥同業收購案。拜耳大手筆收購主要是相中先進基因療法的前景，將先預付20億美元，剩下的20億美元按收購進度支付。

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