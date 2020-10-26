疫情重創核心業務 思愛普下修今年業績展望 20:292020/10/26 工商 吳慧珍 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新冠疫情形成的經濟衝擊，重創公司核心業務，此外因應疫情加劇重啟的封鎖限制措施，料遏阻經濟大幅復甦，德國商用軟體大廠思愛普（SAP）下修2020年獲利營收展望。SAP聲明指出，2020年的非IFRS營業獲利，由先前預估的上看87億歐元調降為85億歐元；營收從原估的285億歐元，下修到278億歐元。 (工商 ) #億歐 #下修 #重創 #核心業務 #思愛普 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 捷迅第四季包機架次較往年倍增 營收獲利將大幅拉升 15:102020/10/26 財經 微軟資安高峰會 提「零信任」為資安基石 09:402020/10/26 財經 分析師因新冠看衰經濟 白宮幕僚長竟稱不會去控制疫情 09:012020/10/26 財經 三星帝國改朝換代 專家診斷接班人李在鎔2大困境 11:212020/10/26 財經 《國際金融》觀望重量級財報＋疫情急升 美股期貨走跌 10:002020/10/26 財經 南投普台高中學生送愛進偏鄉 溫暖弱勢長輩 12:522020/10/26 寶島 財報周開跑 美股基金吸金稱冠 04:102020/10/26 投資理財 黑了川普最後衝刺 白宮坦承控制不了新冠疫情 13:402020/10/26 國際 股價指數期貨贏家專欄－道瓊波動大 逢低布局美股期貨 04:102020/10/26 證券．權證 台灣新創逆勢衝 募資傳捷報 04:102020/10/26 產業．科技 財經熱門新聞 美打科技戰死穴！ 沒它造不出電動車 9成卻在陸手中 - 財經 台積電強攻3奈米 穩坐全球EUV龍頭 - 財經要聞 - 工商時報 山富旅遊6月營收回溫 全員拚國旅 - 財經 - 工商 蘋果A15晶片 傳採台積N5P製程 - 日報 看好大陸挑戰美國 避險大師：未來「它」將取代美元 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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