新冠疫情形成的經濟衝擊，重創公司核心業務，此外因應疫情加劇重啟的封鎖限制措施，料遏阻經濟大幅復甦，德國商用軟體大廠思愛普（SAP）下修2020年獲利營收展望。SAP聲明指出，2020年的非IFRS營業獲利，由先前預估的上看87億歐元調降為85億歐元；營收從原估的285億歐元，下修到278億歐元。

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