馬來西亞總理慕尤丁（Muhyiddin Yassin）以疫情升溫為由提議頒布緊急狀態，遭到元首阿布都拉駁回後，周一面臨要求他下台的聲浪，反對者質疑慕尤丁欲藉此暫停國會運作，以規避對他支持度的立即考驗。也有人警告頒布緊急狀態恐摧毀經濟，讓馬國陷入獨裁專制。

(工商 )