全球最大避險基金「橋水基金」（Bridgewater Associates）創辦人達里歐（Ray Dalio）日前出席上海外灘金融峰會時指出，雖然美國依然控制清算體系，但就長遠而言，投資者終將找到替代風險的方法，從而削減其影響力。他預計人民幣未來將取代美元，而現在正是推動大陸人民幣國際化，並發展金融中心的好機會，隨著大陸資本市場的開放，投資大陸強大的基本面下，大陸將會吸引更多有利的資金流入。

綜合外媒、港媒報導，達里奧指出，對長期貨幣和信貸周轉的觀點，是基於近500年來儲備貨幣帝國的研究，首先是荷蘭帝國和荷蘭盾，兩者後來被大英帝國和英鎊所取代，之後又被美國和美元取代，而他預料這二者將逐漸被大陸及人民幣取代。

他認為，美國和美元仍然非常強勢，因為世界上大多數人都用美國印製的鈔票來購買商品，美國依然控制着清算體系，如果發生資本戰爭，便能切斷資金流，尤其是存在大量美元計價債務的時期，短期內有一定影響力，從長遠來看，受制於此的投資者將找到替代風險的方法，並削減其影響力。

同時，達里奧也強調，投資者對美元債券配置的權重過高，其名義收益率爲零，實際收益率則爲負數，並會產生更多的新債務和新資金，認為持有債券並不合理及存有風險。目前是大陸對人民幣進行國際化，並發展金融中心的好機會，隨著大陸資本市場的開放及其強大基本面，大陸將會獲得有利的資金流。

(中時新聞網)