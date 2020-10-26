世界經濟論壇(WEF)近日發布報告指出，疫情刺激企業採用自動化的意願，預期未來5年，將有大量工作由機器人代勞。投信法人認為，新技術誕生可能威脅既有工作，但也創造新的就業型態、投資機會，預期AI人工智慧、機器人相關行業，商機、獲利可望呈現三級跳。

世界經濟論壇近日召開「就業重構峰會」，同時發布調查報告指出，疫情正加速企業採用新技術，包括雲端運算、大數據等AI人工智慧未來採用率將較過去2年增長8％，而無人機、工業機器人等則成長10％。

此外，超過5成的受訪雇主表達，想以自動化來完成某些工作，如：資料輸入、行政、會計、客服、倉儲管理等。WEF預期，未來5年，將有8,500萬個工作轉由機器人代勞，但預期也會創造9,700萬個新的工作機會。

第一金全球AI機器人及自動化產業基金經理人陳世杰表示，新冠疫情引爆AI、機器人革命，刺激企業採用AI自動化，不只是因為想要這麼做，而是藉此才能實現無接觸、無人化的服務模式，滿足客戶需求；而多數消費者在體驗AI自動化的便利性後，多數一試成主顧。

陳世杰強調，回顧人類科技發展史，新技術的誕生往往帶來破壞式創新，例如：個人電腦取代算盤、電子計算機和打字機，卻提高便利、效率，創造許多高附加價值的工作。AI、機器人自動化同樣不例外，可能威脅既有工作，也會創造新的就業與投資機會。

市調機構Grand View Research指出，2019年起，AI市場規模年複合成長率達42.2％，2027年上看6,671億美元。商機湧現下，企業獲利同步水漲船高，分析師預估，未來2年AI企業累計每股盈餘將達44美元，較2019年成長270％，成為支撐股價的堅強後盾。

(工商 )