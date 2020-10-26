不是人人都可打疫苗！台灣民眾日前搶打流感疫苗，但在韓國爆發接種疫苗死亡案例，台灣也出現51歲男子接種疫苗一度命危的情況，引發民眾對打流感疫苗的疑慮。對此，衛福部疾管署資料顯示，其實有5種人是不適合施打的對象。

疾管署在官網揭示《季節性流感疫苗Q&A 》，提到疫苗與其他任何藥品一樣有可能造成副作用，以下有5種人不適合接種：1.發燒或正患有急性中重疾病者，宜待病情穩定後再接種。2.出生未滿6個月，因無使用效益及安全性等臨床資料，故不予接種。3.先前接種本疫苗6週內曾發生Guillain-Barré 症候群(GBS)者，宜請醫師評估。4.已知對「蛋」之蛋白質有嚴重過敏者，可在門/住診由熟悉處理過敏症狀之醫事人員提供接種，並於接種後觀察30 分鐘，無不適症狀再離開。5.其他經醫師評估不適合接種者，不予接種。

疾管署最後提醒，接種疫苗後有相當小的機率會發生立即型過敏反應，並導致過敏性休克。為了能在事件發生後立即進行醫療處置，接種疫苗後應於接種單位或附近稍做休息，並觀察至少30分鐘以上，待無不適後再離開。

(中時新聞網)