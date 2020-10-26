新北市府衛生局今天公布2例本土登革熱病例，分別為林口區頂福里42歲女性及林口區麗林里56歲男性，將進一步病毒基因序列比對釐清是否與19日通報中湖里男子的病例有關，釐清是否為群聚感染，而這2人目前雖症狀況已緩解，但仍在住院觀察中。

衛生局表示，頂福里個案10月16日至20日間陸續出現肌肉痛、頭痛、發燒、肢體紅疹、噁心及嘔吐症狀並三度就醫，10月21日收治住院，因登革熱NS1快篩陽性通報，經檢驗呈現IgM抗體陽性而確診，個案平時活動地以住家及桃園市龜山區工作地為主，將進一步調查以釐清感染源。

而麗林里個案則是在10月14日至19日間出現發燒、關節腫痛等症狀兩度就醫，23日轉診至醫院，因登革熱NS1快篩陽性採檢通報，經檢驗IgM、IgG抗體均呈陽性確診，曾至桃園蘆竹的山區爬山，也與10月19日公布的林口中湖里個案住家相近，感染源仍待調查釐清。

新北市政府衛生局疾病管制科長黃冠傑表示，目前已完成2個案住家、工作地戶內及周圍半徑50公尺逐戶入內孳清噴消與衛教，及個案住家、工作地戶外周圍半徑200公尺殘效噴灑，將周邊進行擴大疫調與健康監測。

新北市目前累計有48例本土登革熱案例，包括三峽區37例、蘆洲區及林口區各3例、土城區2例、板橋區、中和區及樹林區各1例。

(中時 )