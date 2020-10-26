婦產科醫師王樂明上節目分享案例。(圖擷取自醫師好辣YOUTUBE頻道)

許多情侶會透過輔助工具來增添床上氣氛。日前婦產科醫師王樂明分享，一名20多歲的年輕女子，主訴自己「下面痛」，原來是和男友在愉快的過程中，不小心將情趣用品「用斷」遺留了半截在體內，但醫生怎麼檢查都找不到玩具的影子，事後經過進一步檢查才發現，竟是男友「弄錯洞」，殘留在體內的情趣用品跑到膀胱去了。

婦產科醫師王樂明日前在節目《醫師好辣》上分享，一名20多歲的年輕少女因下半身劇痛到醫院掛急診，並說明是先前和男友在愉快時，不小心將玩具斷在裡面。然而王樂明檢查後都找不到任何東西，女子也因打了鎮痛劑沒那麼痛，便想異物可能已掉出便返家休息。

怎料過沒多久，女子又回到診間報到，並說明自己下半身又開始劇痛，王樂明心想應該是麻藥退了所造成，便緊急幫她照X光、做超音波檢查。結果發現，女子的體內有一金屬環，不過位置並不是在陰道，而是在膀胱裡。

王樂明表示，原來是女子的男友「搞錯洞」，分不清楚陰道和尿道，誤將玩具塞入女子尿道，導致殘留的半截跑到膀胱裡。而王樂明也緊急替女子動手術，將異物從膀胱取出。王樂明接著描述，半截的異物「拿出來的大小差不多像一個筆這麼粗，半截的像鋼筆那麼大的。」讓他也看傻。

(中時新聞網)