行政院農業委員會於106年開始推行學童午餐優先選用在地生產之可追溯性食材政策，也就是俗稱的「三章一Q」政策，針對台中市推動情形，市議員林德宇26日在議會質詢中指出，台中市今年截至目前為止的校園三章一Q食材使用率為53.66％，低於全台的60.46％使用率，在六都是倒數第二，而在22縣市中則是第16名；他要求市府加強推動，提升使用率。

林德宇表示，農委會為照顧國中小學童的飲食健康，發放每人每餐3.5元補助，鼓勵學校午餐選用具有「CAS台灣優良農產品標章」、「產銷履歷農產品標章(TAP)」、「有機農產品標章」、「農產生產追溯QR Code」等四種標章或標示的食材，也就是有「三章一Q」的食材。

林德宇指出，台中市雖然屬於全台第一批試辦此政策的六縣市之一，但三章一Q食材的使用率一直未有顯著提升，而兩年前使用率低於台中的新北市及桃園市，今年已分別成長至65.39％及63.51％，新竹市更是已突破九成使用率，台中市顯然還有許多努力空間。

林德宇說，台中市目前學校午餐一餐的餐費約落在40-45元左右，在全台各縣市中並不算低，再加上農委會提供的每人每餐3.5元補助，明年更會加碼補助至每人每餐6元，以及市府本身每人每餐5元的補助，應有足夠經費採購三章一Q食材。

教育局表示，台中市輔導學校午餐採用四章一Q規範，食材採用有機、產銷履歷、CAS台灣優良農產品、吉園圃安全蔬果四種標章產品及農產品追溯條碼，確保學校午餐所使用到的各項生鮮農產品供應來源都可以追溯查核，實施至今，台中市已從106學年度99校(31.83％)參與，提升至109學年度285校(91.64％)參與。

教育局強調，未來市府將持續積極宣導，並了解未參與「學校午餐採用國產可追溯生鮮食材計畫」廠商的困難點，指派專人輔導廠商參與計畫、簡化獎勵金申請行政流程，提升廠商參與意願，強化學校午餐食材安全。

(中時 )