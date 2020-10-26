民眾登山前可先下載APP，讓救難人員取得報案人所在座標，透過手機行動網路傳輸至119指揮中心。（花縣消防局提供／羅亦晽花蓮傳真）

近來登山活動夯，屢傳山難事故，花蓮縣消防局近日針對境內許多熱門登山路線，設置119報案APP看板，提醒民眾入山前先下載APP，讓救難人員取得報案人所在座標，透過手機行動網路傳輸至119指揮中心，爭取救援時間。

消防局指出，以往登山隊遭受山難事故，因不熟悉手機定位及座標回報，往往以山徑里程標或明顯標的物作為案發地點報案，且各登山客腳程不一，容易誤報山徑里程，造成派遣時間不利，執行山域搜救消防人員錯估人力及裝備，導致資源分配不當。

消防局日前針對新秀分隊轄區位於太魯閣國家公園境內，許多登山客攀登熱門路線，屢發生山難事故的高山，如大同大禮部落、羊頭山、屏風山、畢祿山及奇萊山登山口設置119報案APP看板，同時向登山遊客宣導進行登山活動安全注意事項。

花蓮縣消防局長林文瑞表示，民眾在登山口前，可預先掃描看板上的QR Code，下載「119報案APP」，設定好聯絡人資訊並允許APP進行定位。事件發生時便可透過此APP快速傳達案況，以利第一時間出勤。當撥通119電話報案時切勿緊張，依照發生事件的人、事、時、地、物做出清楚的描述。

(中時 )